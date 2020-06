Tour unter Extrembedingungen

In 24 Stunden einmal rund um den Neusiedler See. 1200 Menschen hatten sich ab 3.30 Uhr in Oggau versammelt, um eine Stunde später zur 120 Kilometer langen Tour aufzubrechen. Jeder mit dem selben Ziel: an die eigene Grenze gehen.

Michael Oberhauser, der gemeinsam mit Josef Burkhardt und Tobias Neugebauer-Monte die Tour organisiert, spricht von einer Reise, die man gemeinsam antritt aber doch alleine gehen muss. "Jeder stoßt an seine individuelle Leistungsgrenze. Wer es schafft, diese Grenze zu überwinden, erlebt eine magischen Moment", meint Oberhauser. Dabei sei es egal, dass nur ein Bruchteil der Teilnehmer die gesamt Strecke bewältigt. "Wenn es nur ein Schritt mehr ist als im letzten Jahr, hat man sein Ziel erreicht."