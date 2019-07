Tödlicher Unfall mit Fahrerflucht: Lenker meldete sich

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag im Bezirk Jennersdorf hat sich am Sonntag der 72-jährige gesuchte Lenker bei der Polizei gemeldet. Der Mann, der mit seiner Frau unterwegs gewesen war, gab an, dass er auf der Straße „etwas Dunkles“ liegen gesehen habe. Beide hätten geglaubt, es handle sich um verlorenes Ladegut oder um ein Wildtier, das sie überfuhren, berichtete die Polizei.

In Henndorf war am Samstag kurz vor Mitternacht ein 21-Jähriger tot auf der Fahrbahn der B57 gefunden worden. Die Polizei ging davon aus, dass der Mann von einem Fahrzeug erfasst worden war und leitete eine Fahndung ein. An der Unfallstelle wurden keine Bremsspuren gefunden.