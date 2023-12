Soko Donau- und Kommissar Rex-Schauspieler überraschend verstorben

Der aus Kemeten stammende und in St. Martin in der Wart (beides Bezirk Oberwart) stammende Schauspieler Andy Hallwaxx ist tot. Er verstarb am gestrigen Mittwoch überraschend im Alter von 56 Jahren, berichtet der ORF Burgenland online.

