Tierschmuggler mit 130 Hühner in Pkw-Anhänger angehalten

Am Sonntag ging den Beamten ein illegaler Tiertransport ins Netz. An der Grenzkontrollstelle in Schachendorf im Bezirk Oberwart wurde ein 25-jähriger ungarischer Staatsbürger mit seinem Fahrzeug und angekoppeltem Einachsanhänger angehalten. "Bei der Kontrolle des Anhängers wurde von den Polizeibeamten festgestellt, dass darin, auf vier Ebenen verteilt, 130 Hühner transportiert wurden", erklärt ein Polizeisprecher. Da die Tiere über zu wenig Platz verfügten und nicht entsprechend mit Wasser und Nahrung versorgt waren, wurde eine Weiterfahrt untersagt. Der Lenker konnte keine Dokumente, wie eine Gesundheitsbescheinigung internationaler Tiertransporte, ein entsprechendes Fahrtenbuch oder die Bewilligung des Transportunternehmens vorweisen. Außerdem wollte er das Ziel des Transports nicht bekannt geben.