Tierbesitzer aufgepasst: Neue Notrufnummern für Hund, Katz und Pferd

Der tierärztliche Notdienst im Burgenland wird mit 15. Juni neu organisiert. Künftig gibt es zwei zentrale Rufnummern – getrennt für Heimtiere und Nutztiere –, um im Notfall rasch die jeweils diensthabende Tierärztin oder den Tierarzt zu erreichen.

Der Nutztiernotdienst des Landes Burgenland besteht seit 2016 in Zusammenarbeit mit der Burgenländischen Tierärztekammer und stellt eine nahezu durchgehende Versorgung landwirtschaftlicher Nutztiere sicher. Die Rufbereitschaft gilt werktags von 19 bis 23 Uhr, samstags von 12 bis 23 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 23 Uhr. Ab 15. Juni ist der Dienst unter 05 7600 1080 erreichbar.

Der Heimtiernotdienst, der seit 2020 besteht, bleibt ebenfalls bestehen und deckt Wochenenden sowie Feiertage ab. Die Rufzeiten sind samstags von 12 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 22 Uhr. Die neue zentrale Nummer lautet 05 7600 1081 und informiert über die jeweils zuständige tierärztliche Versorgung in der Region.