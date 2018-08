Thermenumbau soll 2019 starten und vier Jahre dauern

Um die Schließzeiten auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und die Kosten ständig unter Kontrolle zu haben, soll der Um- und Ausbau von Therme und Hotel in vier Phasen umgesetzt werden, wobei in jeder Phase in Hotel und Therme gearbeitet wird. Beispielsweise sollen im ersten Abschnitt neun Millionen Euro investiert werden, das Hotel bekommt zehn neue Zimmer und die Therme wird digitalisiert. Das bedeutet etwa, dass Gästen der Eindruck vermittelt wird, durch den Weltraum zu fliegen, wenn sie eine Rutsche hinuntersausen, oder dass Delfine ins Schwimmbecken springen. Neben mehr Action für Kinder und Jugendliche wird es auch wieder einen Ruhebereich geben, aber auch dort sollen Babys und Kleinkinder in Begleitung von Eltern oder Großeltern Zutritt haben. Wobei Cerutti darauf verweist, dass es im Saunabereich auch jetzt schon eine Ruhezone mit 50 Plätzen gebe, die aber kaum genutzt werde.

Cerutti ist überzeugt, dass der Ausbau die Konkurrenz in anderen Bundesländern auf Distanz hält, denn die müssten diese Innovationen von Lutzmannsburg erst einmal „nachhüpfen“.