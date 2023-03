Mädchen (5) ertrank in Therme: Laut Zeugen 20 Minuten ohne Aufsicht

Der tragische Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag in der Therme Lutzmannsburg. Das Mädchen war in den sogenannten "Wildbach" gesprungen, dessen Strömung zu bestimmten Zeiten die Badenden in einer Art Kanal im Kreis antreibt.

Zwei Erwachsene mit zwei Kindern

Der Mann besuchte die Therme gemeinsam mit einer Frau und seinen zwei Töchtern, fünf und sechs Jahre alt. Laut Zeugenaussagen sollen die beiden Mädchen zumindest rund 20 Minuten unbeaufsichtigt gewesen sein. Während die Sechsjährige draußen sitzengeblieben sein soll, ist die fünfjährige Schwester in das Wildbach-Becken gesprungen.