Teurer Spaß: Wellnesstempel im Preisvergleich

81 Euro – so teuer ist der günstigste Eintrittspreis für eine Familie (zwei Erwachsene, ein achtjähriges Kind, eine Saunakarte) im Burgenland an einem Wochenende rund um Weihnachten. Damit ist die Sonnentherme Lutzmannsburg, die allerdings wegen Revision von 17. bis 25. Dezember geschlossen hat, auch nach der ab 26. Dezember gültigen Preiserhöhung um fast durchwegs einen Euro pro Tageskarte die günstigste unter den vier burgenländischen Thermen – wenn auch nur knapp.

Zum Vergleich: In der Allegria Familientherme Stegersbach zahlt die dreiköpfige Familie in der Hochsaison 81,80 Euro, ein Besuch in der St. Martins Therme in Frauenkirchen kostet ebenso wie im Avita Resort Bad Tatzmannsdorf 84 Euro – an Wochentagen reduziert sich der Preis in Bad Tatzmannsdorf allerdings auf 76,50 Euro. Während im Kurort der Thermenbesuch am Wochenende teurer ist, hat man sich in Stegersbach bereits Anfang des Jahres für eine saisonal angepasste Preisgestaltung entschieden.

Die massive Anpassung – im Schnitt wurden damals die Preise für eine Tageskarte in der Hochsaison um zehn Euro erhöht – zog zahlreiche Beschwerden nach sich. Seit 26. Oktober gelten in Stegersbach wieder neue Preise: Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet ohne Sauna 35 Euro (Sauna 10 Euro). Ob und wenn ja in welchem Umfang im Vergleich zu vor Oktober angepasst wurde, wollte das Allegria Resort auf KURIER-Anfrage nicht bekannt geben.