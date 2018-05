Teststrecke für Züge ab Herbst, Güterverkehr wird erweitert

Klar ist der Beitrag der Gemeinden an der Strecke: Oberwart, Riedlingsdorf und Pinkafeld beteiligen sich mit 4,50 Euro pro Einwohner. Am Donnerstag soll ein Beschluss im Gemeinderat in Oberwart getroffen werden. In Pinkafeld ist es schon beschlossen. „Es ist ein wichtiges Projekt für die Region und die Eisenbahnverbindung, zukünftig auch bis nach Ungarn“, meint Pinkafelds SPÖ-Bürgermeister Kurt Maczek. Die Gemeinden hoffen auf Firmenansiedlungen und Arbeitsplätze. Das „Open.Rail.Lab“ soll jedenfalls im Herbst 2018 seinen Betrieb aufnehmen. Es wird noch an der Ausbauvariante für die Teststrecke gearbeitet. „Dazu sind wir im Dialog mit der Bahnindustrie und allen Betrieben, um das Optimum zu finden“, sagt Puz.

Ein Problem in Oberwart könnte sich ebenfalls bald lösen, die Holz-Verladestelle mitten in der Stadt soll wegkommen. „Es ist uns von der VIB zugesichert worden“, sagt Oberwarts ÖVP-Stadtchef Georg Rosner. Das bestätigt auch VIB-Chef Reiner, ebenso Gespräche mit der Firma Schuch über die Nutzung der Bahnstrecke bis Großpetersdorf. „Wir sind einer Einigung sehr nahe“, sagt Reiner. Die Firma Holz Fischer in Rotenturm sei sehr interessiert an einer Güterverkehrsanbindung, „da wollen wir den Betrieb so gut wie möglich unterstützen“, so Reiner.