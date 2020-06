Tennisclub: Blutiges Ende eines Sommerfests

Der Täter, der die großkalibrige Waffe – eine Magnum 357, die laut Polizisten einen Elefanten zur Strecke bringen könnte – legal besessen hat, sitzt in Haft, ihm wird „versuchter Mord“ vorgeworfen. Er befindet sich noch im Polizeianhaltezentrum in Eisenstadt und wird voraussichtlich heute, Montag, in die Justizanstalt überstellt. Die Entscheidung über die U-Haft werde laut Polizei dann spätestens am Mittwoch fallen. Dabei hatte das Sommerfest auf dem Gelände des Seetennisclubs fröhlich begonnen, rund 50 Personen nutzten den lauen Samstagabend, die meisten aus der nahegelegenen Ferien- und Wohnmobilsiedlung.

„Wir sind seit 30 Jahren da und nie hat’s was gegeben“, sagt die Mutter von Roland H. Diesmal sollte alles anders sein: Gegen 23.20 Uhr kippte die ausgelassene Stimmung. Peter W. soll Gäste belästigt und Gläser auf den Boden geschmissen haben. Roland H. stellte den Betrunkenen zur Rede, ein Wort gab das andere und der Wiener soll dem Burgenländer zwei Schläge ins Gesicht versetzt haben. Peter W. zog ab, kehrte aber gegen 23.35 Uhr zurück. Er forderte einen Gast auf, den Kontrahenten aus der Kantine zu holen. „Er wollte sich entschuldigen“, erinnert sich die Mutter von H. Dann hörte sie Schüsse.