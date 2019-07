Telefonbetrüger gibt sich als Polizist aus

Danach wurde das Telefon noch an eine Frau weitergegeben, die kein Wort sprach, sondern nur ins Telefon weinte und wimmerte. Der männliche Anrufer übernahm wieder und wiederholte die Forderung nach Geld. Verlangt wurden in vier Fällen Beträge in der Höhe von 28.000 bis 65.000 Euro. In einem Fall brach das Opfer das Telefonat sofort ab. Zu einer tatsächlichen Geldübergabe kam es in keinem Fall.