Telefon-Betrüger forderte Bitcoins von Neusiedlerin

Nur kurz währte die Freude über einen vermeintlichen Gewinn am Mittwoch bei einer 45-jährigen Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See. Ein männlicher Anrufer versprach ihr 30.000 Euro aus einem Gewinnspiel. Sie würde den Betrag jedoch erst erhalten, wenn sie im Vorhinein die entstehenden Notariatskosten und Spesen in der Höhe von 1.000 Euro in Form von Bitcoins überweisen würde. Der Frau kam das Ganze verdächtig vor und sie beendete das Telefonat.