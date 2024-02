Tatrekonstruktion nach tödlichen Schüssen auf "Macheten-Mann"

Am Dienstagnachmittag wurde in Bad Sauerbrunn mit den beteiligten Polizisten nachgestellt, was am 5. Jänner in einem Haus am Waldrand des Kurorts passiert ist

Die Wiesener Straße im Kurort Bad Sauerbrunn im Bezirk Mattersburg ist am frühen Dienstagnachmittag abgesperrt. Rund ein Dutzend Polizisten verhindern, dass Journalisten direkt zu einem Haus direkt am Waldrand gelangen, in dem am späten Nachmittag des 5. Jänner ein Polizeieinsatz für den 55-jährigen Mieter des Hauses tödlich endete.

Was genau an dem Tag passiert ist, soll eine mehrstündige Tatrekonstruktion am Dienstag klären. Sie sollte um 13 Uhr beginnen, startete aber mit Verzögerung. Der Anwalt der Witwe des 55-Jährigen traf erst gegen 14 Uhr am Tatort ein.

Wie der KURIER berichtet hat, waren Anfang Jänner zwei Polizisten von der nächstgelegenen Inspektion in Neudörfl an der Leitha wegen eines angeblichen Familienstreits zum Haus gerufen worden, in dem sich der 55-Jährige gebürtige Deutsche und seine Ehefrau aufhielten - gemeldet ist die Frau in Sauerbrunn nicht. Beim Eintreffen am Einsatzort soll der Mann zunächst seine Frau und dann zwei Polizisten mit einer Machete bedroht und einen der beiden Beamten verletzt haben. Nachdem er sich mit Worten und Pfefferspray nicht beruhigen ließ, soll ein Beamter schließlich Gebrauch von seiner Schusswaffe gemacht haben.