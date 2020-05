Tanzakademie bringt feurige Musik und Rhythmus

Zwei junge Tänzer möchten neuen Schwung in die Tanzszene des Südburgenlandes bringen. „Seit 1. Februar haben wir unseren Verein für Modern Dance mit dem Namen Pannonian Dance Academy“, sagt Laura Riedl. Sie und ihr Partner Stefan Putz sind seit Langem begeisterte und vor allem auch erfolgreiche Tänzer. „ Stefan ist meiner Meinung nach einer der besten Tänzer Österreichs und hat derzeit ein Engagement am Burgtheater “, sagt Riedl. Sie selbst hat bereits einige Staats- und Europameisterschaftstitel gewonnen und unterrichtet an der Handelsakademie Stegersbach im Zweig Streetdance.