Tamburizza Hornstein: Wie der Vater, so der Sohn

Zwei bis drei Jahre kann es schon dauern, bis die Eleven der Tamburica wohlklingende Töne entlocken können. Dafür muss neben den gemeinsamen Proben am Mittwoch und Freitag auch daheim geübt werden. Und so viel Konsequenz ist nicht jedermanns Sache. Es gibt aber auch Ausnahmen. Das mit neun Jahren jüngste Mitglied der Tamburizza Hornstein ist ein Bub.

Würde er auch in Hornstein darauf bestehen, wäre die Tamburizza arg dezimiert. In Hornstein gibt es mittlerweile viele Zuzügler ohne jeden Bezug zum Burgenlandkroatischen.

Was ist im Jubiläumsjahr noch geplant?

Im Rahmen eines Zeltfestes zu Pfingsten bestreitet die Tamburizza das Programm am Pfingstsamstag. Dazu hat man sich auch Gäste eingeladen, die Tamburizza und Volkstanzgruppe Graničari und die Rockband PAX. Am 15. Juni gibt es einen Mulatság am Neusiedler See. Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet ein Festkonzert in der Pfarrkirche am 19. Oktober, danach spielt im Pfarrsaal die Tamburizza Rock-Popband LOLE auf.