Südburgenlandbus: Von Kalch in die Welt

Die Zahl der Fahrgäste ist im Laufe des vergangenen Jahres gestiegen. Bis zu 700 Personen wurden pro Woche transportiert. Von Oberwart und Güssing nach Graz sind die Busse am besten besetzt unterwegs. „Aber auch von Oberschützen nach Graz gibt es viele Fahrgäste, vor allem Studenten der Musikhochschule, die dort in der Expositur sind“, sagt Werderits. Im Bezirk Jennersdorf würden viele Arbeiter mit dem neuen Bus zu den Magna-Werken nach Graz pendeln. Rund 6.500 Personen mit Hauptwohnsitz Burgenland, vor allem aus dem Süden, arbeiten in der Steiermark, dazu kommen rund 370 Studentinnen und Studenten. „Für diese Personen haben wir mit dem Südburgenlandbus nach Graz und jetzt zusätzlich mit dem kombinierten Klimaticket Burgenland-Niederösterreich-Steiermark ein hochattraktives Angebot geschaffen, um auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen“, erklärt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner, SPÖ.

Hauptbahnhof GrazNoch heuer soll die Station Hauptbahnhof Graz in den Fahrplan aufgenommen werden. „Anfang Jänner haben wir die Zusage für eine Haltestelle bekommen, wir rechnen in zwei Monaten mit den ersten Fahrten“, sagt Werderits. Es sei ein Kurs, der sicher noch weitere Fahrgäste bringen wird. In den nächsten Wochen werden auch neue Busse zum Einsatz kommen, die behindertengerecht sind. „Die Busse, die lokal unterwegs sind, sollen alle für Kinderwägen oder Rollstuhlfahrer geeignet sein, das war schon immer so geplant, allerdings waren die Fahrzeuge bis jetzt noch nicht lieferbar“, erklärt Werderits.