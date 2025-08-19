Südburgenland: Vorreiter in Kreislaufwirtschaft und lokaler Produktion?

Das Südburgenland ist aufgrund seiner peripheren Lage im südöstlichsten Zipfel Österreichs seit jeher eine Region, die auf enge Zusammenarbeit und geschickte Kooperationen angewiesen ist, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Diese Tradition wird nun mit einem neuen Projekt fortgesetzt.

Nachdem bereits lokale Energiegemeinschaften die Region zu einem Musterbeispiel in der Produktion, Speicherung und Nutzung von Energie gemacht haben, folgt der nächste Schritt.

Mit dem Projekt „WakeUp FAB Region Südburgenland“ startete in der Vorwoche ein umfassender Ideenfindungsprozess, der die Region zu einer Modellregion für Kreislaufwirtschaft und lokale Produktion entwickeln soll. Der erste Schritt Das Vorhaben, das von Bund, Land und der Europäischen Union unterstützt wird, hat ein klares Ziel: Bis Dezember 2025 sollen regionale Ressourcen, Talente und Potenziale sichtbar gemacht, konkrete Zukunftsbilder für ein „zukunftsfittes“ Südburgenland entworfen und ein detaillierter Aktionsplan für den Wandel zur Kreislaufwirtschaft erstellt werden. Am Ende dieses Prozesses steht ein „Region Model Canvas“, das als fundamentale Grundlage für die Einreichung eines dreijährigen Innovationsnetzwerks dienen soll.

WakeUp FAB Das Projekt hat in der Vorwoche begonnen, die Ideenfindungsphase läuft bis Dezember. Zielsetzung

Regionale Ressourcen und Talente sichtbar machen, Zukunftsbilder für Kreislaufwirtschaft und lokale Produktion entwickeln, Aktionsplan für nachhaltige Wirtschaft im Südburgenland erstellen. Mitmachen

können Gemeinden, Vereine, Unternehmen, Landwirte, Bildungseinrichtungen, Bürgerinnen und Bürger. Informationen

finden Sie unter: openlandlab.org/ fabregion.

„Der Erfolg des Projekts hängt maßgeblich von der Beteiligung aller ab“, betonte Leopold Zyka, Gründer des Vereins OpenLandLAB und Initiator des Projekts bei der Pressekonferenz. Eingeladen sind sämtliche Gemeinden, Unternehmen, Landwirte, Vereine, Bildungseinrichtungen, kreative Köpfe und engagierte Bürgerinnen und Bürger der Region. „Die aktive Mitgestaltung ermöglicht es den Menschen, die Zukunft ihrer Heimat selbst in die Hand zu nehmen, eigene Ideen einzubringen und von neuen Vernetzungsmöglichkeiten sowie wirtschaftlichen Chancen zu profitieren – sei es durch lokale Produktionshubs oder nachhaltige Geschäftsmodelle“, sagt Zyka. „Wir haben die Chance, das Südburgenland zur Vorzeigeregion für nachhaltige Produktion zu machen – aber nur, wenn alle mitziehen.“

Der Ideenfindungsprozess läuft ab sofort bis Dezember 2025 und sieht unter anderem wöchentliche Online-Jour-Fixe sowie lokale Arbeitsgruppen in den Gemeinden vor. Warum gerade das Südburgenland? Unterstützt wird die Zusammenarbeit durch die Nutzung eines digitalen Whiteboards, alles unter dem Motto „Lokal produziert – global vernetzt“. Die erarbeiteten Ergebnisse fließen direkt in eine Projekteinreichung im Rahmen der Fördermaßnahme „Ländliche Innovationssysteme der Europäischen Innovationspartnerschaft“ ein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © zVg/Dall-E Kreislaufwirtschaft, wie sie sich eine KI vorstellt.

Die Wahl des Südburgenlandes als Standort für dieses zukunftsweisende Projekt ist kein Zufall. Schon seit 2022 sind die drei Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf als erste ländliche Region weltweit Teil des globalen FabLab-Netzwerks. Dieses Netzwerk, zu dem über 50 Fab Cities und Fab Regions zählen, setzt konsequent auf lokale Produktion, Kreislaufwirtschaft und Wissensaustausch. Das Ziel der Initiative sind nachhaltige Städte und Regionen der Zukunft, die (fast) alles herstellen können, was sie selber benötigen.