Südburgenland: Straßenlaterne als Ladestation

Statt der im Nordburgenland dominierenden Windenergie, setzt Schneemann auf die im Südburgenland schon seit Jahren wie Schwammerl aus dem Boden schießenden Fotovoltaikanlagen. Mit Bürgerbeteiligungsprojekten wurde schon früh die Bevölkerung miteingebunden und so auf die Energiezukunft vorbereitet. „Von unten nach oben, über alle Parteigrenzen hinweg“, sagt Stegersbachs Bürgermeister Heinz-Peter Krammer, in dessen Gemeinde 2019 die Bauarbeiten für das Innovationslabor beginnen.

Insgesamt zehn Gemeinden beteiligen sich an dem Projekt, dazu unzählige Kooperationspartner – darunter Kapazunder wie Siemens, das Austrian Institute of Technology – bis hin zum Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT). Bei einem Energieforum in Eisenstadt trafen die Partner nach dem Auftakt in Stegersbach zu einem zweiten Schritt zusammen, 2019 soll das Projekt bei einer Präsentation in Wien auf die Bundesebene gehoben werden.