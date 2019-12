Südburgenland: So wird im Paradies geheiratet

Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das gilt in erster Linie natürlich für den Partner, aber auch für die Auswahl der richtigen Hochzeitslocation. Derer gibt es im Burgenland ja einige. Vor allem im Landessüden haben sich rund um die Burgen Güssing und Schlaining regelrechte Hotspots entwickelt. Dem wird unter anderem mit der bereits seit 13 Jahren durchgeführten Hochzeitsausstellung auf Burg Schlaining Rechnung getragen – am 11. und 12. Jänner 2020. Erstmals findet diese in Kooperation mit dem Heiratsparadies des Vereins „ Südburgenland – Ein Stück vom Paradies ®“ statt.

„Wir haben in den vergangenen 13 Jahren eine tolle Plattform für Betriebe rund ums Heiraten auf Burg Schlaining geschaffen, wo wir jährlich die Hochzeitsausstellung planen und durchführen. Mittlerweile sind wir auf insgesamt 35 Unternehmer gewachsen, die sich im stimmungsvollen Ambiente präsentieren“, sagt Werner Glösl vom Tourismusverein Schlaining. „Mit dem Projekt Heiraten im Paradies ist es uns als Verein gelungen, verschiedenste Betriebe im Südburgenland zum Thema Hochzeit zu bündeln“, freut sich auch Paradies-Obmann Thomas Wachter.

Heiraten? Alles aus einer Hand

Also präsentieren sich am 11. und 12. Jänner zahlreiche Vertreter von Branchen, die für eine Hochzeit wichtig sind. Angefangen vom Hochzeitsoutfit und Styling, über Floristen, Foto- und Film, Konditoren, Caterer- und Gastronomiebetriebe, Winzer bis hin zu außergewöhnlichen Locations und Hotels ist alles vertreten, was die hochzeitsplanenden Herzen höher schlagen lassen wird.

Um die Lust der Paare auf eine Trauung im Südburgenland anzufachen, wurde in den Sommermonaten von Fotograf Erwin Muik auch ein vierminütiges Video präsentiert.