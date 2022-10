Südburgenland: Keime gefunden, Trinkwasser soll abgekocht werden

Bei einer Wasseruntersuchung am 29. September wurden in der Wasserversorgungsanlage Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf) Verkeimungen festgestellt. Betroffen ist dabei speziell das Ortsnetz Bonisdorf, Welten, Krottendorf, die Gemeinde Mühlgraben, Neuhaus am Klausenbach sowie die steirische Ortschaft Schiefer.

Das Wasser sei zwar nicht gefährlich, soll aber bis zur erneuten Überprüfung und Freigabe dennoch nur in abgekochtem Zustand genutzt werden, wird geraten.