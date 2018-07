Südburgenland: Gartenkurse für Selbstversorger

Zweieinhalb Hektar Maisacker, eineinhalb Hektar Wildnis und eine Ruine. So fand die Familie Hofmann ihr Haus in Limbach, Bezirk Güssing. „Ich wollte nach England, mein Mann nach Italien“, sagt Anette Hofmann. Der Kompromiss war das Südburgenland. In Deutschland war es zu eng für die beiden. „Nach einem Besuch in Niederösterreich beim Verein Arche Noah, sind wir auf das Südburgenland aufmerksam gemacht worden“, sagt Hofmann. Die beiden sahen den Hof in Limbach und entschieden sich innerhalb von zwei Tagen für den Kauf des Anwesens.

„Wir wollten möglichst Vollzeit das tun können, was uns Spaß macht“, sagt Annette Hofmann. Plan B wäre ein Job in einem Supermarkt oder sonst wo gewesen. „Zum Glück mussten wir das nie machen“, sagt Hofmann, die als Architektin arbeitete. Denn Spaß macht den beiden ihr Garten, die Natur, seltene und rare Gemüse- und Obstsorten, sowie Ziegen, Bienen und ihre Hovawart-Hündin.