Südburgenland: Ein Name fehlt noch

Der Jennersdorfer Obmann Herbert Krbeczek ist grundsätzlich für größere Einheiten, aber: „Das ist immer eine Frage der getroffenen Vereinbarungen.“ Ein Stolperstein für die Verhandlungen sind die unterschiedlichen Interessen in der Region Jennersdorf selbst. Die Gemeinden sind mehr auf Wein, Kulinarik und Bewegung fokussiert, die Stadt hingegen ist aufgrund der Nähe zu Loipersdorf sehr thermenorientiert. So wie auch Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach, die sich in jeweils eigenen Verbänden organisiert haben. Popofsits könnte sich für den südlichsten Bezirk des Landes eine ähnliche Lösung vorstellen: „Die umliegenden Gemeinden passen thematisch einfach besser zu einem zukünftigen Südburgenland-Verband.“

Genau auf diese Themen will Obmann Martin Ochsenhofer künftig setzen. „Das Wasser einer Therme ist überall warm, aber wenn ein Gast nur einmal bewusst in der Weinidylle war, dann vergisst er das sein ganzes Leben nicht.“ Er sieht es als Aufgabe des Verbandes an, die Wertschöpfung in der gesamten Region zu erhöhen, die durch die Fusion entstandenen Synergien sollen genutzt werden.

Personell bleibt bis zur Vorstandssitzung alles beim Alten. In weiterer Folge wird Harald Popofsits den aktuellen Geschäftsführer Hans-Peter Neun, der Mitte 2020 in Pension geht, ablösen. Neu in den Vorstand kommt der bisherige Güssinger Obmann Gilbert Lang, seines Zeichens Stiftungsadministrator der Burg Güssing.