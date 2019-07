Südburgenland: 100 Feuerwehrleute bei Hausbrand im Einsatz

Ein Einfamilienhaus in Kukmirn (Bezirk Güssing) ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Brand gestanden. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Helfer wurden gegen 3.45 Uhr alarmiert.

"Beim Eintreffen stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits ringsum unter Feuer. Die Besitzer bestätigten uns, dass sich keine Personen im Haus befinden, somit begannen wir mit dem Aufbau einer Einsatzleitung und den Löschangriff von außen mittels Atemschutz", heißt es von der Feuerwehr Limbach.