70 Kilo Gras, 4 Kilo Kokain: Drogendealer in Ostösterreich aufgeflogen

Eine mutmaßliche Drogenbande dürfte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit über 70 Kilo Cannabisblüten und knapp vier Kilo Kokain gehandelt haben. Fünf Männer wurden festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch mit.

Bei einem davon, einem 26-jährigen Wiener, wurde eine Indoorplantage mit über 50 Stück Cannabispflanzen sichergestellt. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Es handelt sich dabei um drei Österreicher im Alter von 19, 20 und 21 Jahren sowie um einen 25-jährigen polnischen Staatsbürger. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Schon im vergangenen Dezember wurden im Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich vier andere Männer festgenommen, die laut Polizei zu der Bande gehören dürften.

Ausgeforscht wurden die fünf Verdächtigen von Kriminalisten des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See und der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha.

Bisher konnte den Männern der Besitz und Verkauf von über 70 Kilo Cannabisblüten und knapp vier Kilo Kokain nachgewiesen werden, laut Polizei laufen aber noch weitere Ermittlungen.