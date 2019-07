Suche nach Einbrecher: Polizei bittet um Hilfe

Bereits seit Mitte Juni ist die Polizei in Rust auf der Suche nach einem Einbrecher. Der unbekannte Mann soll am Abend des 12. Juni 2019 in ein Haus in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) eingedrungen sein und daraus einen vierstelligen Geldbetrag gestohlen haben. Was er nicht wusste: Er wurde dabei von der Überwachungskamera des Hausbesitzers gefilmt. Die Bilder zeigen den Einbrecher beim Betreten des Steges zum Tatort - einem Seehaus.