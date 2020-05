Studentische Visionen fürs Wohnen am Land

Der Möglichkeitssinn hat in Wohnbaugesellschaften meist keine Bleibe - zu stark dominieren raumplanerische Vorgaben, ökonomische Zwän-ge und mehr oder weniger konventionelle Wünsche von Wohnungssuchenden den All-tag. Die "Neue Eisenstädter" (NE) hat sich jetzt den Luxus geleistet, studentischen Visionen für die Zukunft des Wohnens am Land die Zügel schießen zu lassen. Ein in dieser Form wohl einmaliges Projekt in Österreich.



"Die Ergebnisse sind sehr interessant", blickt NE-Geschäftsführer Anton Mittelmeier auf ein arbeitsreiches Semester mit Architekturstudenten der Technischen Universität Wien zurück. Gemeinsam mit Richard Woschitz vom gleichnamigen Ziviltechnikerbüro mit Standorten in Eisenstadt und Oberwart hat Mittelmeier 25 angehende Baukünstler für das Bauland Burgenland begeistert und mit Vorträgen und Exkursionen tatkräftig unterstützt. Die 25 zukunftsweisenden Entwürfe werden am 17. November, um 15 Uhr, in der Landesgalerie in Eisenstadt präsentiert.