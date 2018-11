Streit um Förderungen ist gegessen

Aufatmen in der Landwirtschaftskammer. Die Diskussionen rund um die vom Land geplanten Kürzungen der Mittel für Beratungsleistungen der Kammer wurden mit der gestrigen Präsentation der Lösung beendet. Künftig zahlt das Land 1,8 Millionen Euro und damit um 200.000 Euro weniger als bisher. Die Gelder kommen künftig aus zwei Töpfen: 1,1 Millionen Euro als Basisförderung für die bisherigen Tätigkeiten, wodurch auch Bundesförderungen ausgelöst werden können, und 700.000 Euro, die ausschließlich für Bio-Landwirtschaft verwendet werden sollen.

Für Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich ist dieser Kompromiss zwar „schmerzhaft, aber verkraftbar“. Wichtig sei, dass es zu keinen Kündigungen von Mitarbeitern kommen werde, bis zu 50 Arbeitsplätze seien in Gefahr gewesen. Die im kommenden Jahr fehlenden 200.000 Euro sollen durch Einsparungen in der Verwaltung und durch Änderungen in der Struktur wettgemacht werden. „Es hat eine Phase gegeben, wo der Eindruck entstanden ist, dass wir nur Bio beraten dürfen und konventionelle Betriebe nicht mehr. Das war für uns nur schwer zu akzeptieren“, spricht Berlakovich den harten Widerstand der Kammer während der Verhandlungen an.