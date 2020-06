Streit der Gutachter ums "Pickerl"

Die lange Vorgeschichte kurz gefasst: Der Mechanikermeister hat im April 2008 ein Pickerl für einen Ford Escort (Baujahr 1996) ausgestellt, der knapp ein Jahr später über eBay um 1300 Euro privat verkauft wurde. Der neue Besitzer ist auf Rostschäden hingewiesen worden. Bei der nächsten § 57a-Überprüfung ist das Auto durchgefallen. Der Käufer hat daraufhin die Kfz-Werkstatt angezeigt, die das letzte Pickerl ausgestellt hat.

In der ersten Verhandlungsrunde wurde der Werkstattbesitzer schuldig gesprochen, nach der Berufung im zweiten Durchgang nun freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte auf Grundlage eines Gutachtens vom Sachverständigen Josef Plank Anklage erhoben. Plank stellte im März 2010 fest, dass die Längsträger des Ford durchgerostet seien und das bereits bei der letzten Pickerl-Überprüfung 2008 erkennbar gewesen sein musste.

Der Verteidiger des Angeklagten, Matthias Prückler, kann das nicht nachvollziehen: "Kann er das in einer Kristallkugel sehen?" Denn aus dem von ihm vorgelegten (aber vom Gericht nicht zugelassenen) Privatgutachten geht hervor, dass zwischen Pickerl-Überprüfung und Plank-Gutachten 22 Monate und 15.344 gefahrene Kilometer liegen. Die Folgerung in diesem Gutachten, erstellt vom Sachverständigen Christian Eissner: Man könne "nicht mehr seriös" feststellen, ob das Ausmaß der Durchrostung bereits 2008 bestanden habe. Es gebe zu viele Unsicherheitsfaktoren wie zwischenzeitlich durchgeführte Reparaturen, Feuchtigkeit am Abstellplatz, Salz, etc.