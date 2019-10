Streit auf Straße: Reiterin und Pkw-Lenkerin gerieten aneinander

Zu einem wohl ungewöhnlichen Vorfall ist es am Samstagabend in der Nähe eines Supermarktparkplatzes im Burgenland gekommen. Eine Reiterin, die mit ihrem Pferd unterwegs war und eine Pkw-Lenkerin waren aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, was die Regeln im Straßenverkehr betreffe, aneinander geraten.

Die Rede soll von „rücksichtslosem Verhalten der Reiterin“ gewesen sein. Die beiden Frauen, 60 und 53 Jahre alt, dürften bei der Auseinandersetzung derart in Rage geraten sein, sodass beide Verletzungen unbestimmten Grades davontrugen.

Auf den Einsatz der Rettung wurde verzichtet, die Frauen erstatten jeweils Anzeige gegen die andere Beteiligte. Die Polizei ermittelt.