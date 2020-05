Streetworker könnten bald selbst auf der Straße sitzen

An drei Tagen ist geöffnet. Drei Streetworker betreuen zwischen 25 und 40 Jugendliche pro Tag. „Seit Beginn an wird unser Angebot gut angenommen“, sagt Streetworker Paul Csoknyai. Die Jugendlichen werden in allen Lebenslagen unterstützt, wenn sie es wünschen. Zusätzlich stellen die Streetworker ein Freizeitangebot auf die Beine und unterstützen bei der Jobsuche und bei Bewerbungen.

Für die Gemeinde sei es das „Geld jedenfalls wert“, sagt Rosner. Trotzdem gebe es derzeit Überlegungen, ob man das Jugendzentrum nicht bei der neuen Frauenberatungsstelle unterbringen könnte. „Es hat Gespräche gegeben, vielleicht könnte man hier auch noch Kosten sparen“, glaubt Rosner. Abgeneigt sei man von Seiten der Frauenberatungsstelle jedenfalls nicht.