Strauße: Vogel-Safari zu den langen Hälsen

Im offenen Landcruiser geht es den Waldweg entlang. Dann wird ins Gehege gefahren, zu den größten Laufvögeln der Welt. Die kommen auch zu den Safariteilnehmern und fressen ihnen teilweise aus der Hand.

Die Safari ist nicht etwa in Afrika, sondern in Neuhaus am Klausenbach. Sehr südlich im Burgenland, idyllisch statt exotisch.