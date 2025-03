92 Straftaten: Diebes-Duo stahl in einem Lebensmittelgeschäft Geldbörsen

Zwei Männer sollen in einem Lebensmittelgeschäft im Bezirk Mattersburg seit vergangenem Oktober immer wieder Geldbörsen, vorwiegend von älteren Kunden, gestohlen haben.

Mit den darin enthaltenen Bankomatkarten hoben sie im Anschluss Bargeld in der Höhe des Behebungslimits ab, berichtete die Polizei am Donnerstag. Bei 92 Straftaten entstand so ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.