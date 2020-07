Strache wünscht sich Denkzettel für SP & VP

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist überzeugt, dass "der blaue Schnellzug auch im Burgenland nicht zu stoppen" sein wird – überbelegt ist die blaue Garnitur für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 7. Oktober aber keineswegs.

Die FPÖ kandidiert in 80 Gemeinden und will 100 Mandate erobern. Eine Stichwahl zu erreichen, wäre für Landesparteiobmann Hans Tschürtz schon ein "Riesenerfolg", Chancen sieht er in Zurndorf, Loipersbach und Oberwart.

2007 hatten die Freiheitlichen landesweit 53 Mandate erreicht ( SPÖ mehr als 1500, ÖVP mehr als 1300). Dass die FPÖ damit weit unter den Zahlen bei Nationalrats- und Landtagswahlen bleibt, aber auch weit unter den eigenen 204 Mandaten von 1997, ficht weder Strache noch Tschürtz an. In allen Bundesländern sei es schwieriger und die "Richtung passt", stellte sich Strache hinter Tschürtz. "Wir leisten seit sieben Jahren zähe Aufbauarbeit".