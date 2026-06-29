Johannes Stipsits wird Geschäftsführer der WAB Beteiligungen

Nach einer bemerkenswerten EU-Karriere und einer Zwischenstation als wirtschaftlicher Generaldirektor der Diözese Eisenstadt übernimmt Johannes Stipsits diesen Sommer eine neue Aufgabe: Mit 1. Juli 2026 übernimmt der 56-Jährige die Geschäftsführung der WAB Beteiligungen und Risikomanagement GmbH, einer Tochtergesellschaft der Landesholding Burgenland.

Der Stinatzer wird zusätzlich auch die Wirtschaftsagentur GmbH unentgeltlich mitführen, teilte die Holding am Montag in einer Aussendung mit.