Johannes Stipsits wird Geschäftsführer der WAB Beteiligungen
Zusammenfassung
- Johannes Stipsits übernimmt mit 1. Juli 2026 die Geschäftsführung der WAB Beteiligungen und Risikomanagement GmbH, einer Tochter der Landesholding Burgenland.
- Der 56-Jährige aus Stinatz wird zusätzlich die Wirtschaftsagentur GmbH unentgeltlich mitführen, teilte die Holding mit.
- Stipsits setzte sich unter 26 Bewerbern nach einem Hearing mit fünf Kandidatinnen und Kandidaten als Bestgereihter durch.
Nach einer bemerkenswerten EU-Karriere und einer Zwischenstation als wirtschaftlicher Generaldirektor der Diözese Eisenstadt übernimmt Johannes Stipsits diesen Sommer eine neue Aufgabe: Mit 1. Juli 2026 übernimmt der 56-Jährige die Geschäftsführung der WAB Beteiligungen und Risikomanagement GmbH, einer Tochtergesellschaft der Landesholding Burgenland.
Der Stinatzer wird zusätzlich auch die Wirtschaftsagentur GmbH unentgeltlich mitführen, teilte die Holding am Montag in einer Aussendung mit.
„Ausgewiesener Experte“
Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) erklärte: „Mit Johannes Stipsits konnten wir einen ausgewiesenen Wirtschafts- und Finanzexperten für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen. Seine internationale Erfahrung, seine Führungskompetenz und sein strategischer Blick werden wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der WAB Beteiligungen und des Wirtschaftsstandortes Burgenland setzen.“
Stipsits war einer von 26 Bewerbern. Nach dem Hearing mit fünf Kandidatinnen und Kandidaten ging er als Bestgereihter hervor.
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