Stimmen gehört: 25-Jähriger nach Attacke auf Kollegen eingewiesen

Ein 25-jähriger Bauarbeiter ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden, weil er im vergangenen Oktober auf einer Baustelle in Neusiedl am See versucht haben soll, einen Arbeitskollegen mit einem Stanleymesser zu töten.

Zum Tatzeitpunkt war der Mann laut Gutachten wegen einer paranoiden Schizophrenie nicht zurechnungsfähig. Die Entscheidung ist rechtskräftig.