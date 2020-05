Steindl will "Wende"

In Oberwart hat die ÖVP jedenfalls die Wende geschafft. „Gestern war der Erfolg, heute beginnt die Arbeit“, sagte der designierte Bürgermeister Rosner am Montag mit Blick auf die angespannte wirtschaftliche Situation der 7200-Einwohner-Stadt. Nach der Finanzaffäre mussten 4,3 Millionen € abgeschrieben werden, ein vor Monaten beschlossenes Konsolidierungspaket will Rosner weiter umsetzen. „Sparen, wo es nur geht“, lautet seine Devise. Wenn das nicht ausreiche, müsse man ehrlich über Gebührenerhöhungen reden. Jetzt will er einen Kassasturz, voraussichtlich am 20. November konstituiert sich der Gemeinderat.

Ob der geschlagene SP-Bürgermeister Gerhard Pongracz dem noch angehört, ist offen. Der KURIER erfuhr aus der Stadtpartei, dass sich Pongracz eher zurückziehen werde und ein neues Team ins Rennen schicken will. Im Landtag bleibt er aber. Ist die Landespolitik auch für Rosner Thema? „Jetzt will ich mich in Oberwart reinknien“ – aber ausgeschlossen sei eine Landtags-Kandidatur 2015 nicht.