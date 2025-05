Stefan Rath: Vom Kanzleramt in die Eisenstädter ÖVP-Zentrale?

Der 1994 geborene Südburgenländer war JVP-Landesgeschäftsführer, Gemeinderat in Oberwart und Mitarbeiter im ÖVP-Parlamentsklub, dem Zarits als Nationalrat seit 2017 angehört. Seit gut zwei Monaten ist Rath nun Mitarbeiter im Staatssekretariat.

Es sei „noch nichts entschieden“, will Zarits am Donnerstag auf KURIER-Anfrage die Personalie noch nicht bestätigen. Es gebe auch noch andere Kandidaten, Namen will er keine nennen.

Kür Ende Mai

Ende Mai werde der Landesparteivorstand eine Entscheidung treffen, sagt der Parteichef, der Volkspartei, die bei der Landtagswahl drei ihrer elf Mandate und im Anschluss auch den Parteiobmann und den Landesgeschäftsführer verloren hat. Christian Sagartz und Patrik Fazekas sind von ihren Funktionen zurückgetreten, beide bleiben aber im Landtag, wie Zarits bestätigt hat.