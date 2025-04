Kein Platz im Landtag für künftigen ÖVP-Chef Zarits

Früher als erwartet kommt es zum Wechsel an der Spitze der Volkspartei. Im Landesparteivorstand am Donnerstag soll Nationalrat Christoph Zarits zum Nachfolger von Christian Sagartz bestimmt werden, wurde dem KURIER am Dienstag aus Parteikreisen bestätigt.

Der 44-jährige Zagersdorfer, so wird berichtet, soll sich in den vergangenen Tagen der Zustimmung des Vorstands versichert haben. Als Klubobmann möchte Zarits demnach den Halbturner Bürgermeister Markus Ulram, der diese Funktion schon bis zur Landtagswahl im Jänner ausgeübt hat.