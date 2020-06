Startschuss für Erdbeerernte

Wetterkapriolen machen ihm zu schaffen. „Frühjahr hat’s heuer keines gegeben, vom Schnee direkt auf 27 Grad“, klagt Preisegger. Der Sommer im April hat aber dafür gesorgt, dass die Vegetation das Versäumte im langen Winter aufholen konnte.

Rudolf Dorner, Obstbauberater der Burgenländischen Landwirtschaftskammer, sieht die Lage überhaupt gelassen: „2011 und 2012 war alles viel zu zeitig dran. Ich würde sogar sagen, dass heuer wieder einmal ein normales Jahr ist.“ Bei Erdbeeren und Kirschen gebe es eine Verzögerung von rund 14 Tagen, beim Spätobst wie Äpfeln etwa eine Woche.

Die heurige kurze Blütezeit – bei den Marillen rekordverdächtige drei Tage – sieht Dorner als Vorteil: „Während der Blüte ist die Pflanze am empfindlichsten, sowohl was Temperatur als auch tierische Schädlinge betrifft.“ Trotz kühlem Mai sind jetzt keine Spätfrostschäden mehr zu befürchten. Dass Kirschen, Marillen und Äpfel heuer gleichzeitig, aber nur wenige Tage geblüht haben, wertet Biobauer Preisegger nicht so positiv: „Für eine optimale Bestäubung durch Bienen und Hummeln war diese Blüte viel zu kurz.“

Zu lang dürfte die Wartezeit auf heimische Erdbeeren gewesen sein. Was in letzter Zeit bei manchen Ständen als „burgenländisch“ verkauft wurde, „kommt aus Spanien oder Italien“, ärgert sich Preisegger. Erst seit Freitag können seine Kollegen, die den Anbau konventionell betreiben, Ananas-Erdbeeren aus Wiesen anbieten.