Stars des Kabaretts im Burgenland

„Das Programm möchte kabarettbegeisterte, junge Menschen im Burgenland ansprechen“, sagt Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil. Burgenland-Premiere feiert Klaus Eckels „Ich werde das Gefühl nicht los“. Sowohl Lustiges als auch Nachdenkliches wartet in Serge Falcks Soloprogramm „Am Beckenrand“. Weinzettl & Rudle beißen sich am Pärchenalltag die Zähne aus, Thomas Stipsits hat seine Stinatzer Delikatessen mit im Gepäck und Die Echten entführen das Publikum in eine Zeitreise durch die Geschichte der Stimme. Weiters am Programm: Peter und Tekal, die die besten Rezepte gegen den adventlichen Wahn ausstellen.

Im Lisztzentrum Raiding begibt sich Alexander Goebel auf eine Reise in das männliche Universum. Eine Burgenland-Premiere gibt es hingegen mit Gery Seidls neuestem Kabarett. Und wenn Meisterparodist Gernot Haas auf die Bühne tritt, bleibt garantiert kein Auge trocken.

Im KUZ Oberschützen sinniert Klaus Eckel auf vergnügliche Weise über Sehnsucht, Hoffnung und Zufriedenheit. Beim Medizinkabarettisten-Duo Peter & Tekal kann sich das Publikum gesundlachen oder sich mit Nadja Maleh in die Welt der schrägen Frauencharaktere begeben. Andreas Vitásek präsentiert sein neues Programm „Austrophobia“. Mit Anzug und unschuldigem Blick wirft Peter Klien indes einen Blick hinter die Kulissen von Österreichs Politik und Medien.