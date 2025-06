Starke Nachfrage, stabile Preise: Bürokratie hemmt Stallbau

Im Burgenland wirtschaften derzeit 52 Legehennenbetriebe mit rund 434.000 Hennenplätzen, davon 81 Prozent in Boden-, elf Prozent in Bio- und acht Prozent in Freilandhaltung. In der Putenmast sind 18 Betriebe mit knapp 190.000 Stallplätzen registriert. Das Interesse an Alternativen wie Gänsen oder Tauben nimmt zu. Die Vogelgrippe ist derzeit jedenfalls kein Thema mehr – doch Vorsicht bleibt geboten.

Zu viel Bürokratie

Als größtes Hindernis für die Weiterentwicklung sehen viele Betriebe die langwierigen Verfahren beim Stallbau. „Zurzeit dauert es viel zu lange, wenn Betriebe investieren wollen“, kritisierte Berlakovich und forderte eine Beschleunigung bei Flächenwidmungen und Genehmigungen. Nur so ließe sich die Versorgungssicherheit auch langfristig absichern.