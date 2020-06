Stark, weiblich, Bürgermeisterin

Die Damen geben sich dabei durchaus entspannt. „Ich hatte schon bei der letzten Wahl als Vizebürgermeisterin 2007 mehr Vorzugsstimmen als der damalige Bürgermeister“, führt Renate Habetler aus. Spannend wird das Ergebnis in Bernstein jedenfalls werden. Steht es doch im Gemeinderat 12 SP : 10 VP : 1 FP.

Ein Spaziergang wird die Wahl für ihre Kollegin Brigitte Schendl auch nicht unbedingt. Im Gemeinderat steht es 12 SP : 9 VP. „Man darf den politischen Mitbewerber sicher nicht unterschätzen. Ich habe aber ein sehr gutes Team hinter mir“, sagt die 1969 Geborene.

Etwas entspannter dürfte die Wahl Kollegin Michaela Raber aus Rauchwart, Bezirk Güssing, sehen. Lautet das Mandatsverhältnis in ihrer Gemeinde doch 8 SP : 3 VP. Ihr ist vor allem die Umsetzung eines effektiven Hochwasserschutzes ein Anliegen.

„Ich würde mir wünschen, dass auch andere Fraktionen einen ähnlich hohen Frauenanteil bei den Bürgermeistern haben wie die SPÖ“, erklärte Frauenchefin Verena Dunst mit LAbg. Doris Prohaska am Mittwoch in Oberwart. Derzeit stelle die SPÖ im ganzen Land acht Bürgermeisterinnen, heute, Donnerstag, sollte mit Gabriele Nabinger in Kittsee die neunte dazukommen. Zur Wahl im Oktober will Verena Dunst mindestens zehn weibliche Bürgermeisterinnen präsentieren, die Zahl der Vizebürgermeisterinnen und der Gemeinderätinnen soll weiter steigen.

Das Motto der SP-Frauen ist übrigens frei nach Pippi Langstrumpf: „Mach’ dir die Welt wie sie dir gefällt.“ Ob es weiblicher wird in den Amtsstuben, wird man am 7. Oktober wissen.