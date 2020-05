Stark gefragt: Im Thermalwasser ins neue Jahr rutschen

Auch in der St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen fällt der Gute Rutsch sozusagen ins Wasser – zumindest für all jene, die noch nicht reserviert haben. Bereits über die Weihnachtsfeiertag sei man zu 85 Prozent belegt gewesen und damit „durchaus zufrieden“. Und auch kurz vorm Jahreswechsel herrscht eine „Tipptopp-Buchungslage. Wir sind über Silvester so gut wie ausgebucht“, heißt es aus der Wellnessoase im Seewinkel. Ab dem ersten Jänner-Wochenende würden die Chancen wieder gut stehen, unterm St. Martins-Dach ein freies Bett zu ergattern.

Im Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf kann man ebenfalls nur mehr mit Glück ein Plätzchen ergattern: „Die Buchungslage in der Weihnachtszeit und über Silvester ist immer sehr gut“, berichtet Geschäftsführer Peter Prisching. In den Weihnachtsferien habe man durchschnittlich 600 Thermengäste pro Tag. Seit 22. Dezember präsentiert sich das Avita Resort erweitert und modernisiert, was sich bereits bezahlt gemacht hat: „Das Durchschnittsalter der Gäste hat sich durch die neue Marke sichtlich verjüngt.“ Man habe das Ziel erreicht, Stammgäste zu halten und eine neue Zielgruppe anzusprechen.