Stargeiger Julian Rachlin übernimmt das Festival „Herbstgold“

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Julian Rachlin als Geiger und Dirigent weltweit erfolgreich. Nun übernimmt er die künstlerische Leitung des Festivals „ Herbstgold“ in Eisenstadt. „Ich möchte, dass die Bewohner sich mit dem Festival identifizieren und darauf stolz sind“, sagt Rachlin. „ Schloss Esterházy ist einer der bedeutsamsten Orte der Musikgeschichte.“

"Junges Ensemble"

In der Programmgestaltung 2021 will er neben Fixpunkten wie der Haydn Philharmonie, Balkan- und Roma-Sounds sowie Jazz auch der Förderung junger Talente Raum geben: „Ich werde auch ein junges Ensemble dieser Gattung einplanen. Außerdem darf sich das Publikum auf bekannte Pianisten und namhafte Sänger freuen.“ Herbstgold soll in der ersten Septemberhälfte 2021 stattfinden.

Andreas Richter wird Gesamtkoordinator

Andreas Richter, der bisher das Festival und das Konzertprogramm "classic.Esterhazy" verantwortet hat, soll künftig die Gesamtkoordination für alle esterhazyschen Festivals haben. Er werde auch weiterhin für classic.Esterhazy verantwortlich sein, sagte Direktor Karl Wessely von den Esterhazy Betrieben am Donnerstag.

Das Herbstgold Festival lebe von einer Identifikationsfigur. Und diese Identifik