Eisenstadt setzt auf E: Stadtbusse fahren mit Strom, Kosten steigen um 60 Prozent

Die neuerliche Vergabe des Busbetriebs an Partsch für acht Jahre soll am Montag in einer Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Finanzielle Unterstützung will sich Steiner aus einem Förderprogramm des Bundes holen - insgesamt rund 1,3 Millionen über die Vertragslaufzeit.

Zu teuer: Takte werden nicht verkürzt

Angedacht war auch, den Takt auf 15 Minuten zu verkürzen. Doch das ist aus Kostengründen mit der Umstellung nicht machbar. "Dieser schnellere Takt bleibt auf Sicht wünschenswert, ist aber derzeit nicht möglich", betonte Steiner. Gegebenenfalls werde man die Taktung oder die Kapazität der Busse in stark frequentierten Zeiten erhöhen.