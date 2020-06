Stadt macht sich auf Weg zu mehr Ruhe

Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde Oberpullendorf, an den Wochenenden für Ruhe zu sorgen. Das Angebot von knapp 30 Lokalen auf einer Strecke von drei Kilometern zieht laut Schätzung der Polizei jeden Samstagabend etwa 1500 jugendliche Besucher in den mittelburgenländischen Bezirksvorort. Immer wieder war es zu Beschwerden von Anrainern gekommen, die sich über den Lärm der Nachtschwärmer und auch über Vandalismus geärgert hatten. Schallendes Gelächter und trippelnde Stöckelschuhe während der Nachtstunden sowie leere Flaschen und Erbrochenes Sonntagmorgen am Gehsteig stoßen so manchem Einwohner sauer auf. Nachdem ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen und der Einsatz einer Privatsecurity nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatten, hat die Stadtgemeinde gemeinsam mit allen Beteiligten und unter Einbindung der Wagner Sicherheit GmbH ein Konzept zur Lärmverminderung ausgearbeitet.

„Es gibt nicht die eine Antwort für mehr Ruhe, da ist ein Bündel an Maßnahmen notwendig“, so Bürgermeister Rudolf Geißler ( ÖVP).