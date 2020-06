Staatsanwaltschaft hat Weinbaubetrieb von VP-Jungpolitiker im Visier

Kast, der in seinem Hauptberuf im Büro des Agrarlandesrates just für Personal- und Budgetangelegenheiten zuständig ist, wehrt sich gegen die Vorwürfe, von denen er laut eigener Aussage erst durch den KURIER erfährt: „Ich falle aus allen Wolken.“

Sein Wiener Anwalt Peter Paul Wolf wird konkret: „Der Vorwurf der Unterentlohnung ist definitiv unrichtig.“ Auch die anderen Vorwürfe werden zurückgewiesen. Zudem sei niemand geschädigt worden, weder Sozialversicherung noch Dienstnehmer. Für nähere Details müsse man die Rückkehr des Steuerberaters – die Kanzlei von Kurt Lentsch – abwarten, der auf Urlaub weile. Was den Anwalt wundert: Die Sachverhaltsdarstellung sei vor fast drei Monaten eingebracht, Kast aber nicht ein einziges Mal einvernommen worden. Wolf: „Warum?“