St. Martins Therme: Schulstart für Jung-Ziegen

Im Rahmen der tiergestützten Ökopädagogik und Stressprävention werden die Jungtiere nun zu „Co-Rangern“ ausgebildet. Sie sollen den Gästen helfen, zur Ruhe zu kommen. „Um in Zukunft mit den Ziegen auf Augenhöhe und stressfrei zusammenarbeiten zu können, müssen sie Menschen und verschiedene Reize, wie Gegenstände oder Geräusche kennenlernen“, erklärt Elke Schmelzer, Biologin und zertifizierte Fachkraft der tiergestützten Intervention. Dadurch soll neben den eigenen Artgenossen auch der Mensch als sozialer Partner akzeptiert werden.

Eine Unterrichtsstunde in der „ersten Klasse Ziegenschule“ sieht dann zum Beispiel so aus: Eine Person sitzt im Gehege und liest ein Buch. Die Tiere werden ignoriert. „Der erste Kontakt zum Menschen muss von den Jungtieren mit Unterstützung des Muttertieres ausgehen“, erzählt Schmelzer. „Ist das geschafft, dann ist man nach einigen gemeinsamen Unterrichtseinheiten als Partner auf Augenhöhe willkommen.“ Auch das Gewöhnen an Gegenstände, die später zum Einsatz kommen, ist wichtiger Teil der Ausbildung: die Ziegen lernen Spiele mit Bällen oder werden an bestimmte Geräusche gewöhnt, diese werden zwar anfangs skeptisch aufgenommen, sind aber nach einiger Zeit für die Tiere vertraut – gerade auf Bällen wird dann herumgesprungen und damit gespielt.