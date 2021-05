St. Margarethen: „Turandot“ wagt den zweiten Anlauf

Das Team sei optimistisch und voller Vorfreude. Die Sehnsucht sei groß, „wenn man seit einem Jahr in den Startlöchern harrt“, erklärte der künstlerische Leiter Daniel Serafin am Dienstag in Eisenstadt.

Vor einem opulenten Bühnenbild wird die Geschichte der chinesischen Prinzessin Turandot erzählt. Neben ihrem Palast werde es ein zwölf Meter langes Boot, ein „Puzzle Stone“ als Haus des Kaisers und acht Projektionen geben, so ein erster Vorgeschmack. „Herauskommen soll ein Game of Thrones-Spektakel“, erklärt Serafin.