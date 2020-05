St. Margarethen: Sieben Verletzte nach Crash

So etwas brauchen wir nach Möglichkeit nicht noch einmal - schrecklich, wenn du ein kleines Kind aus dem Wrack befreien musst", sagte ein Feuerwehrmann nach dem Einsatz. Kurz vor 15 Uhr war es gestern, Dienstag, auf der B52 knapp vor der Ortseinfahrt von St. Margarethen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und sieben Verletzten - davon vier schwer - gekommen. Ein Pkw mit Badener Kennzeichen, in dem sich ein Paar samt zweijährigem Kind befand, war aus Trausdorf kommend aus zunächst ungeklärter Ursache plötzlich auf die linke Fahrbahn geraten.



Während eine Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung den Zusammenstoß gerade noch vermeiden konnte, dabei aber mit ihrem Wagen im Straßengraben landete, wurde das hinter ihr fahrende Auto mit Wiener Kennzeichen vom Wagen aus NÖ frontal erfasst. Das Wiener Paar mit einem fünfjährigen Kind an Bord befand sich auf dem Heimweg vom Familypark St. Margarethen.